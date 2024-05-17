Ebrar Karakurt'a el hareketi çekmişti: Rus voleybolcunun cezası belli oldu

Rusya Ligi yarı final serisi maçında Lokomotiv Kaliningrad'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a el hareketi çeken Nataliya Gonçarova, Rusya Voleybol Federasyonu tarafından hem men hem de diskalifiye cezası aldı.

NATALYA GONÇAROVA'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Dinamo Moskova, Rusya Ligi yarı final serisinde Kaliningrad'a elendi. Maçta ise Dinamo Moskova'nın 34 yaşındaki kaptanı Nataliya Goncharova'nın Ebrar Karakurt'a el hareketi çekmesi tepkilerin odağı oldu. Goncharova, maç sayısı sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte finale yükselmenin sevinen Ebrar Karakurt'a orta parmağını gösterdi. O anlar kameralara yansıdı.

SKANDAL HAREKETE 6 AY DİSKALİFİYE CEZASI

Ajansspor'dan Aleyna Gürgen'in aktardığına göre; Rusya Voleybol Federasyonu'nun Nataliya Gonçarova'nın skandal hareketleri hakkındaki kararı da belli oldu. Federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada Goncharova'nın 2025 Rusya Voleybol Şampiyonası'ndan bir maç men, karar tarihinden itibaren şartlı olarak 6 ay süreyle diskalifiye cezaları aldığı açıklandı .

BİR SUÇ DAHA İŞLERSE ŞARTSIZ YAPTIRIMA DÖNÜŞECEK

Rusya Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Nataliya Goncharova'nın cezalı olduğu süre içinde bir suç daha işlemesi halinde şartlı yaptırımın otomatik olarak şartsız yaptırıma dönüşeceği de belirtildi.