UEFA'dan Galatasaray'a şok ceza!

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu (CFCB), UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliklerinde tanımlanan "vadesi geçmiş borçların olmaması" gerekliliklerine ilişkin değerlendirmesini tamamladı.

CFCB'nin değerlendirmesinde, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu bazı kulüplerin kulüp lisansı ve UEFA kulüp müsabakalarına katılım için Mart ayında vadesi geçmiş borçların olmaması kriterlerini karşılamadığı belirlendi.

CFCB Birinci Dairesi 11 kulübe, vadesi geçmiş borçları olduğu ve/veya borç bilgilerini yanlış bildirdikleri gerekçesiyle şu cezaları verdi:

Porto (Portekiz): 1,5 milyon Euro

CSKA Sofya (Bulgaristan): 450 bin Euro

Vitoria (Portekiz): 200 bin Euro

Dinamo Tiflis (Gürcistan): 80 bin Euro

Braga (Portekiz): 40 bin Euro

Partizan (Sırbistan): 40 bin Euro

Galatasaray (Türkiye): 30 bin Euro

Real Betis (İspanyo): 30 bin Euro

Ordabasy (Kazakistan): 20 bin Euro

Riga (Letonya): 10 bin Euro

Auda (Letonya): 10 bin Euro