UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl 'kupa'dan men cezası
UEFA, Adana Demirspor'a 90 günden fazla vadesi geçmiş ve ödenmemiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.
UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.
UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Adana Demirspor, 90 günden fazla vadesi geçmiş borçlar ve ödenmemiş önemli miktarda vadesi geçmiş borçlar nedeniyle kulübe önümüzdeki üç sezonda "2024/25, 2025/26 ve 2026/27) hak kazanacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasından men cezası verildi.' ifadelerine yer verildi.
Son Güncelleme: