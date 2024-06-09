Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Yalı çocuğu çok dikkat etsin, sinek ikili demiş ama kendisi destede yok

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert bir dille yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Yalı çocuğu çok dikkat etsin, sinek ikili demiş ama kendisi destede yok

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etmişti, iki başkan adayı dün bir araya gelmişti.

İkilinin konuşmasında, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilgili bir diyalog geçmişti.

İşte o diyalog:

Aziz Yıldırım: Dursun Özbek’e sinek ikili dedim bunu kolay kolay kimse diyemez.

Ali Koç: Dursun Özbek’e her şeyi diyebilirsiniz.

DURSUN ÖZBEK'TEN CEVAP

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dünkü yayında kendisine söylenen sözlere karşılık Yıldırım ve Koç'a cevap verdi.

Özbek, şunları söyledi:

“Zengin yalı çocuğu çok dikkat etsin Galatasaray Başkanının adını ağzını alırken iki kez düşünsün. Aziz Bey sinek ikili demiş ama kendisi destede yok. Türk sporuna hiçbir faydası olmayan bir kayıkçı kavgası izledik.”

Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki tarihi yayınAziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki tarihi yayınSpor

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Galatasaray Dursun Özbek Ali Koç Aziz Yıldırım
Son Güncelleme:
FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 2 - Almanya: 3 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 2 - Almanya: 3
NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak
Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki tarihi yayının reyting oranı belli oldu Tarihi yayın tüm zamanların reyting rekorunu kırdı
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini: Dolar, 2024'ü kaç TL'de kapatacak? Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini
Seçim öncesi “Benim için bu bir final" demişti: AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi bekleniyor? AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi isteniyor?
Eski vekil paylaştı: Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’ Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’
Akşener-Erdoğan görüşmesi: Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki
Ali Koç-Aziz Yıldırım buluşması: Canlı yayın öncesindeki gergin anların görüntüsü sızdı Yayın öncesindeki gergin anların görüntüsü sızdı