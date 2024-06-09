Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Yalı çocuğu çok dikkat etsin, sinek ikili demiş ama kendisi destede yok

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etmişti, iki başkan adayı dün bir araya gelmişti.

İkilinin konuşmasında, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilgili bir diyalog geçmişti.

İşte o diyalog:

Aziz Yıldırım: Dursun Özbek’e sinek ikili dedim bunu kolay kolay kimse diyemez.

Ali Koç: Dursun Özbek’e her şeyi diyebilirsiniz.

DURSUN ÖZBEK'TEN CEVAP

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dünkü yayında kendisine söylenen sözlere karşılık Yıldırım ve Koç'a cevap verdi.

Özbek, şunları söyledi:

“Zengin yalı çocuğu çok dikkat etsin Galatasaray Başkanının adını ağzını alırken iki kez düşünsün. Aziz Bey sinek ikili demiş ama kendisi destede yok. Türk sporuna hiçbir faydası olmayan bir kayıkçı kavgası izledik.”

Kaynak: Gerçek Gündem