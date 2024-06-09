FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 2 - Almanya: 3

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki son maçında Almanya’ya 3-2 mağlup oldu.

Japonya’nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibine 3-2 yenilen milli takım, Milletler Ligi’nde çıktığı 8 karşılaşmada 7. mağlubiyetini yaşadı. Filenin Efeleri, ligde ilk iki haftada elde ettiği 5 puanla 15. sırada yer aldı.

Öte yandan Almanya mücadelesinin 2. seti Türkiye’nin 44-42 üstünlüğü tamamlanırken, Milletler Ligi’nin set sayısı rekoru da kırıldı. Önceki rekor 41-43’lük set sayısıyla 2023’te oynanan Arjantin-ABD maçına aitti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin üçüncü ve son haftasında 18-23 Haziran 2024 tarihlerinde müsabakalarını Slovenya’nın Ljubljana şehrinde oynayacak.



Salon: West Japan General Exhibition Center

Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Shin Muranaka (Japonya)

Türkiye: Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Samet, Kaan, Mirza, Volkan (L) (Mert, Vahit Emre)

Almanya: Maase, Kampa, Schott, Brehme, Grozer, Brand, Graven (L) (Fromm, Tille, Karlitzek, Krage)

Setler: 22-25, 44-42, 23-25, 25-19, 12-15

Süre: 2 saat 26 dakika