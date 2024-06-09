Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki tarihi yayının reyting oranı belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul eden Aziz Yıldırım, dün Koç ile bir araya gelmişti.

HaberTürk’te Ahmet Selim Kul’un moderatörlük yaptığı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın katıldığı tarihi canlı yayını, milyonlar takip etti.

Yer yer tansiyonun yükseldiği yayında taraflar, yarın gerçekleşecek olan seçim öncesi son kozlarını oynadı, yayın sonrası ise tokalaştı.

Tarihi yayın, aldığı reyting ile dün televizyon yayınları arasında açık ara öndeydi.

SOMERA'nın açıkladığı veri şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem