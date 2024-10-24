Dünya Sıralaması Güncellendi, İşte Türkiye’nin Yeri!

FIFA; ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. sıradaki yerini korudu.

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Dünya Sıralaması Güncellendi, İşte Türkiye’nin Yeri!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.

Dünya Sıralaması Güncellendi, İşte Türkiye’nin Yeri! - Resim : 1

TÜRKİYE YERİNİ KORUDU

Türkiye, 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberliğe rağmen sıra yükselemezken gerileme de yaşamayarak 26.’lık basamağındaki yerini korudu.

ARJANTİN ZİRVEDE, İLK 6 DEĞİŞMEDİ

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sıradaki yerini kaptırmadı.

Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

Dünya Sıralaması Güncellendi, İşte Türkiye’nin Yeri! - Resim : 2

İLK 10 ÜLKE:

1 - Arjantin / 1883,5

2 - Fransa / 1859,85

3 - İspanya / 1844,33

4 - İngiltere / 1807,83

5 - Brezilya / 1784,37

6 - Belçika / 1761,27

7 - Portekiz / 1752,68

8 - Hollanda / 1748,24

9 - İtalya / 1729,4

10 - Kolombiya / 1724,37

Kaynak: AA

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