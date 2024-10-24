Dünya Sıralaması Güncellendi, İşte Türkiye’nin Yeri!
FIFA; ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. sıradaki yerini korudu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.
TÜRKİYE YERİNİ KORUDU
Türkiye, 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberliğe rağmen sıra yükselemezken gerileme de yaşamayarak 26.’lık basamağındaki yerini korudu.
ARJANTİN ZİRVEDE, İLK 6 DEĞİŞMEDİ
Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sıradaki yerini kaptırmadı.
Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.
İLK 10 ÜLKE:
1 - Arjantin / 1883,5
2 - Fransa / 1859,85
3 - İspanya / 1844,33
4 - İngiltere / 1807,83
5 - Brezilya / 1784,37
6 - Belçika / 1761,27
7 - Portekiz / 1752,68
8 - Hollanda / 1748,24
9 - İtalya / 1729,4
10 - Kolombiya / 1724,37
Kaynak: AA