Düğüm orada kopacak: Dev derbinin tarihi belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının tarihi açıklandı.
Derbinin tarihi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Bu sezon büyük çekişmeyle geçen şampiyonluk yarışında Galatasaray, derbi öncesi 4 puan farkla şampiyonluk yolunda avantajı konumda bulunuyor.
Sarı kırmızılılar 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Fenerbahçe ise şampiyonluk şansını devam ettirmek için Galatasaray'ı yenmek zorunda.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: