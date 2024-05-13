Düğüm orada kopacak: Dev derbinin tarihi belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının tarihi açıklandı.

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Düğüm orada kopacak: Dev derbinin tarihi belli oldu

Derbinin tarihi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Bu sezon büyük çekişmeyle geçen şampiyonluk yarışında Galatasaray, derbi öncesi 4 puan farkla şampiyonluk yolunda avantajı konumda bulunuyor.

Sarı kırmızılılar 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe ise şampiyonluk şansını devam ettirmek için Galatasaray'ı yenmek zorunda.

Kaynak: İHA

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Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig
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