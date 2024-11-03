Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran'

Beşiktaş'ın evinde Kasımpaşa'ya karşı yaşadığı hüsran bugün gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Gazeteler ayrıca Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a konuk olacağı karşılaşmaya da geniş yer verdi. İşte bugünün gazete manşetleri...

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Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran'

Süper Lig'de 11'inci hafta heyecanı sürerken, Beşiktaş sahasında 3-1'lik skorla Kasımpaşa'ya mağlup olurken, iki hafta üst üste yenilgi yaşamış oldu.

Beşiktaş bu skorla, bu sezon evinde ilk kez yara almış oldu.

Heyecan bugün de oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla sürerken, gazeteler manşetlerine gündemdeki bu iki gelişmeyi taşıdı:

İşte bugünün gazete manşetleri:

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 1

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 2

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 3

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 4

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 5

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 6

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 7

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 8

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 9

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 10

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 11

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 12

Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran' - Resim : 13

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