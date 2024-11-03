Dolmabahçe'de Bir İlk: Beşiktaş'ın Yenilgisi Gazetelere Böyle Yansıdı! 'Yine Paşa, Yine Hüsran'

Süper Lig'de 11'inci hafta heyecanı sürerken, Beşiktaş sahasında 3-1'lik skorla Kasımpaşa'ya mağlup olurken, iki hafta üst üste yenilgi yaşamış oldu.

Beşiktaş bu skorla, bu sezon evinde ilk kez yara almış oldu.

Heyecan bugün de oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla sürerken, gazeteler manşetlerine gündemdeki bu iki gelişmeyi taşıdı:

İşte bugünün gazete manşetleri: