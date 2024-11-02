Üst Üste İkinci Mağlubiyet: Beşiktaş Yönetiminden Olağanüstü Toplantı Kararı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Üst üste iki haftada 6 puan kaybeden siyah beyazlı takım maç sonunda yönetim tarafından olağanüstü toplantı kararı aldı.
Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde bu sezon ilk kez geçen hafta Galatasaray derbisinde kaybeden siyah - beyazlılar, üst üste ikinci kez yenildi. İki haftada kaybedilen 6 puan sonrası Beşiktaş yönetimi, olağanüstü toplantı kararı aldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte iki haftada 6 puan kaybeden siyah - beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI ALINDI
Beşiktaş yönetimi, alınan mağlubiyetin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, stadyumda bir araya gelerek durumu değerlendirmek üzere toplantı halindeler.
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