Beşiktaş'a İkinci Şok: Yıldız Oyuncu Sakatlandı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya mağlup olduğu karşılaşmada şoke eden bir olay daha yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin yıldızı Immobile maçın ikinci yarısında devam edemedi.

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Beşiktaş'a İkinci Şok: Yıldız Oyuncu Sakatlandı

Beşiktaş’ın Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla mağlup olduğu karşılaşmanın ardından bir şok daha yaşandı. Yıldız oyuncu Ciro Immobile yaşadığı ağrılar nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında devam edemedi.

Beşiktaş'a İkinci Şok: Yıldız Oyuncu Sakatlandı - Resim : 1

Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’ya kendi evinde 1-3’lük skorla mağlup oldu. Mücadelenin ilk yarısında ilk 11’de başlayan Ciro Immobile ikinci yarıda oyundan çıktı.

Immobile’nin yaşadığı ağrılar nedeniyle oyundan alındığı bildirildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Mustafa Erhan Hekimoğlu görev yaptı.

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