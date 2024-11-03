Beşiktaş'a İkinci Şok: Yıldız Oyuncu Sakatlandı

Beşiktaş’ın Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla mağlup olduğu karşılaşmanın ardından bir şok daha yaşandı. Yıldız oyuncu Ciro Immobile yaşadığı ağrılar nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında devam edemedi.

Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’ya kendi evinde 1-3’lük skorla mağlup oldu. Mücadelenin ilk yarısında ilk 11’de başlayan Ciro Immobile ikinci yarıda oyundan çıktı.

Immobile’nin yaşadığı ağrılar nedeniyle oyundan alındığı bildirildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Mustafa Erhan Hekimoğlu görev yaptı.