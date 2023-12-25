Derbi sosyal medyada devam ediyor: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın atışmasına Dzeko da katıldı

Icardi'nin gözaltının morardığı bir fotoğrafı paylaşıp penaltı bekleyen Galatasaray'a Fenerbahçe'den yanıt geldi. Dzeko'da ilgili fotoğraf hakkında, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar" dedi.

Derbi sosyal medyada devam ediyor: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın atışmasına Dzeko da katıldı

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 398. randevusu gerçekleşti.

İki tarafın da düşük gol beklentisiyle oynadığı maç, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçta birçok tartışmalı pozisyon olurken Icardi'nin Dijku ile ikinci yarıda ceza sahası içinde girdiği pozisyon, Sarı kırmızılı camia tarafından penaltı olarak yorumlandı.

Galatasaray, maç sonu Icardi'nin sol alt gözünün morardığını belirterek, ezeli rakibine göndermede bulunarak, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" dedi.

Fenerbahçe ise bu gönderiye "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" cevabını verdi.

DZEKO'DAN ICARDI VE GALATASARAY YORUMU

Arjantinli yıldızın fotoğrafına yorum yapan Dzeko, Icardi ve Galatasaray için, "Penaltı için ağlıyorlar" dedi.

"Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici."

Kaynak: Gerçek Gündem

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