Manchester United hisselerinin yüzde 25'i satıldı

ABD'li Glazer ailesinin sahip olduğu Premier Lig temsilcisi Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesi 1 milyar 250 milyon sterlin karşılığında İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'a satıldı.

Manchester United hisselerinin yüzde 25'i satıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulübün yüzde 25'inin satışı için İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, futbol operasyonlarının kontrolünde de söz sahibi olacak.

71 yaşındaki Ratcliffe ayrıca Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için 236 milyon sterlinlik kaynak sağlayacak.

ABD'li Glazer ailesi, kulübü 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.

Etiketler
Manchester United
Hedefteki dizi Kızıl Goncalar'dan kötü haber! Tüm oyuncular tedirgin Hedefteki dizi Kızıl Goncalar'dan kötü haber! Tüm oyuncular tedirgin
Dev derbi öncesi skor tahmini: Eski Galatasaraylı oyuncu maçın kaç kaç biteceğini açıkladı Eski Galatasaraylı oyuncu maçın kaç kaç biteceğini açıkladı
Ezeli rakipler yenişemedi Ezeli rakipler yenişemedi
Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda yaşamını yitirdi Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda yaşamını yitirdi
'Teğmenler kavgası': Avukatlara soruşturma dosyası verilmedi, 'büyük bir haksızlık olduğu açık' Avukatlara soruşturma dosyası verilmedi: 'Büyük bir haksızlık olduğu açık'
100 milyon dolarlık vurgun! 'Kamu bankası çalışanı yüksek kâr vaadi ile dolandırdı' iddiası 'Kamu bankası çalışanı yüksek kâr vaadi ile dolandırdı' iddiası
Enkazın arasında Antakya'da Noel kutlaması: Geçmişte buradaydık, bugün de buradayız Enkazın arasında Antakya'da Noel kutlaması
12 şehidin ardından Meclis’te “alkış” tartışması 12 şehidin ardından Meclis’te “alkış” tartışması