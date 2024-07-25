Erdoğan, Başakşehir - La Fiorita Maçını İzledi

Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda evinde San Marino ekibi La Fiorita ile oynadığı müsabakayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stadyumdan takip etti.

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Erdoğan, Başakşehir - La Fiorita Maçını İzledi

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turuncu-lacivertlileri yalnız bırakmadı.

Erdoğan, Başakşehir - La Fiorita Maçını İzledi - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden takip etti.

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Kaynak: İHA

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Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan
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