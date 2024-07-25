Trabzonspor, Ruzomberok Karşısında Avantajı Kaptı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'u 2-0 yenerek tur için avantaj elde etti.
Mücadelenin ilk yarısı Trezeguet'in 39. dakikada kaydettiği golle 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda Bordo mavililerin yeni transferi Cihan Çanak 90+1'de skoru belirledi ve Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Rövanş 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Tarabzonspor, turu geçmesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: ANKA