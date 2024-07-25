Ali Koç Başkan Yardımcılığı Teklif Etmişti: Mehmet Sepil Reddetti

Dün gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi. Toplantıda Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de yönetim kurulunda yer aldı. Ali Koç, Mehmet Sepil'e başkan yardımcılığı teklifinde bulundu. Ancak Mehmet Sepil, bu teklifi teşekkür ederek reddetti.

Ali Koç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İnşallah hep beraber yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Yeni gelen federasyon başkanı İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı uğurlu olsun. Bizler de Kulüpler Birliği olarak yeni federasyona destek olmamız gerekir.

Kaynak: DHA