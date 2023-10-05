Çizgiyi geçmeden kutladığı şampiyonluk, altın madalyadan etti

Güney Koreli patenci Jung’un bir saniyenin çok küçük bir kısmı kadar erken kutlama kararı, kendisine ve takım arkadaşlarına altın madalyayı kaybettirdi.

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Çizgiyi geçmeden kutladığı şampiyonluk, altın madalyadan etti

Çin’in Huangzhou şehrinin ev sahipliği yaptığı Asya Oyunları’nda, 3 bin metre erkekler sürat pateni bayrak finalinde yarışan Güney Koreli patenci Jung Cheol-won erken sevincinin kurbanı oldu.

27 yaşındaki patenci, bitiş çizgisine Tayvanlı Huang Yu-Lin’in hemen önünde geldi. Altın madalyayı garantilediğini düşünen Jung, ellerini havaya kaldırdı ve bitiş çizgisine uzanmadı.

Huang, onun farkında olmadan uzun sol bacağını öne uzattı ve Jung’u geride bırakarak birinci oldu.

Yarıştan sonra Jung arkadaşlarından özür diledi.

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