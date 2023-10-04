Ali Koç, canlı yayında İtalya'dan çok isteyip alamadıkları ismi açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski transferleri hakkında çok önemli açıklamalar yapan Ali Koç, Milan'da forma giyen Rade Krunic transferi için çok uğraştıklarını ancak İtalyan devinin oyuncuyu bırakmadığını söyledi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

''Başarılı bir transfer sezonu geçirdik. Sadece almada değil, satmada da. Belki de Süper Lig tarihinin en başarılı satışlarını yaşadık. Transfer sezonunu başarılı geçirmemizin sebeplerimizden birisi de transferleri erken bitirmemiz. Hem rakiplerimize göre, hem geçmişe göre. Burada üç kişinin başarısı var; Selahattin Baki, Mario Branco ve Okan Özkan.''

''Dusan Tadic hiç hesapta yoktu. Biz Rusya'ya maça gidiyorduk. Bir gün Mario geldi, Tadic imkanı var dedi. Hatta Mario'ya yaş hassasiyetimi biliyorsun dedim. Dzeko'yu aldık bir yaşlı daha almayalım dedim. O da sadece oyuncu almıyoruz, karakter alıyoruz dedi, beni ikna etti.''

''En zor transfer Sebastian Szymanski oldu. Fiyat arttıkça arttı. Başka bir rakibimiz transferin onların lehine olması için sert topa girdi. Sonra öğrendik ki bir rakibimiz oyuncu tatildeyken sessiz sedasız İstanbul'a getirmiş, tesise getirmiş sonra tatile dönmüş. Hem süre uzun oldu, hem Ruslar çetin pazarlık yaptı hem de üçüncü faktör olduğu için belki de 1,5-2 milyon daha fazlaya geldi, iyi ki de geldi.''



''Çok isteyip de alamadığımız, özellikle hocamızın çok çok istediği Rade Krunic var. Krunic hiç listemizde yoktu fakat bize ayrılmak istiyor dendi, yeni bir macera arıyor. Kulüpte temasa geçtik. Kulüp yanaşmadı, hocaları hiç istemedi. Süperstar bir oyuncu değil ama yaptıklarını istikrarlı bir şekilde yapıyor.''