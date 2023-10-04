2030 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu

FIFA, 2030 Dünya Kupası finallerine Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağını açıkladı. Turnuvanın 100'üncü sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da da birer maç oynanacağı belirtildi.

2030 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu

2030 Dünya Kupası tarihinde bir ilke sahne olmaya hazırlanıyor. FIFA 2030, farklı kıtalarda yapılan ilk Dünya Kupası olacak.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre FIFA Konseyi, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için 3 ülke tarafından tek başvuru olduğunu açıkladı.

Açıklamada Fas, Portekiz ve İspanya'nın ortak teklifinin oybirliğiyle onaylandığı bildirildi.

FIFA Kongresi'nin, organizasyon için yapılan tek ve ortak teklifle ilgili kararı gelecek yıl içinde vereceği ifade edildi.

Açıklamada, "İlk FIFA Dünya Kupası'nın tarihsel bağlamını dikkate alan FIFA Konseyi, 2030'da ilk FIFA Dünya Kupası'nın gerçekleştirildiği Uruguay'ın başkenti Montevideo'da benzersiz bir yüzüncü yıl kutlama törenine ev sahipliği yapmayı oybirliğiyle kabul etti" bilgisi verildi.

Öte yandan, turnuvanın 100’üncü yılı olması sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da birer maç oynanacağı ifade edildi. Ayrıca organizasyona ev sahipliği yapacak 6 ülke, eleme maçları oynamadan Dünya Kupası’na direkt olarak katılacak.

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