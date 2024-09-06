Christian Medina Fenerbahçe'de! Bonservis Bedeli Belli Oldu

Fenerbahçe, Boca Juniors'ta forma giyen Christian Medina ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin, Medina için Boca Juniors'a ödeyeceği ücret belli oldu.

Christian Medina Fenerbahçe'de! Bonservis Bedeli Belli Oldu

Fenerbahçe Yönetimi, Medina tranferi için Boca Juniors ile bonuslarla 15 milyon dolarlık teklifte uzlaştı.

Boca Juniors, 22 yaşındaki futbolcunun Ocak ayına kadar takımda kalması şartıyla Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde takıma katılacak Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Boca altyapısıda yetişen Cristian Medina, Arjantin deviyle 155 maçta 9 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe son olarak Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı da kadrosuna katmıştı.

Toprak Razgatlıoğlu Yürekleri Ağza Getirdi! 210 km Hızla Giderken Kaza Yaptı Toprak Razgatlıoğlu Yürekleri Ağza Getirdi!
Eyüpspor, Leo Dubois ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı Eyüpspor, Leo Dubois ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Kusursuz Patates Kızartması Yapmanın 3 Yolu : Şefler Böyle Hazırlıyorlar Kusursuz Patates Kızartması Yapmanın 3 Yolu : Şefler Böyle Hazırlıyorlar
Para Milli Yüzücü Sevilay Öztürk, Olimpiyat Üçüncüsü Oldu Para Milli Yüzücü Sevilay Öztürk, Olimpiyat Üçüncüsü Oldu
Bursaspor'un Yeni Göğüs Sponsoru Atış Grup Oldu Bursaspor'un Yeni Göğüs Sponsoru Atış Grup Oldu
Kesinlikle Deneyin! Bayatlamayan Pofuduk Poğaça Yapmanın Yolu Kesinlikle Deneyin! Bayatlamayan Pofuduk Poğaça Yapmanın Yolu