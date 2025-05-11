Adana Demir'e Kartal Pençesi: Beşiktaş Gol Oldu Yağdı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti.

Kara Kartal, Adana temsilcisine karşı mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Beşiktaş'ın gollerini 29. dakikada Rafa Silva, 44. dakikada Milot Rashica, 62. dakikada Ciro Immobile ve 83. dakikada Joao Mario'dan geldi.

Adana Demirspor'un tek golünü ise 45+8'de Arda Okan Kurtulan kaydetti.

Kartal bu sonuçla ligde çıktığı son 3 maçından galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 33. haftasında Atakaş Hatayspor’u 5-1, 34. haftada da deplasmanda Fenerbahçe derbisini 1-0'lık skor kazandı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Rafa, Rashica, Immobile.

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Nabil, Yusuf.

CANLI | BEŞİKTAŞ 0-0 ADANA DEMİRSPOR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

3' Beşiktaş yıldızı Rafa Silva ile gole yaklaştı. Rafa'nın kafa vuruşunda kaleci Deniz topu kurtardı, seken topta Rafa bir kez daha şansını denedi ancak kaleci yine gole izin vermedi.

11' Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Chamberlain'in yerine Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

26' Beşiktaş'ta Emrecan Terzi yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Rafa Silva da pozisyonun ardından hakeme itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

29' Beşiktaş, Rafa Silva'nın düzgün vuruşuyla eşitliği bozuyor. Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor.

35' Beşiktaş'ta Immobile ceza sahası içinde tehlike yarattı. Kaleci yerdeyken şutunu çekti ancak ağlara gitmekte olan topu savunma son anda kornere çeldi.

44' Beşiktaş, Milot Rashica'nın golüyle maçta skoru 2-0'a getirdi. Sağ kanattan çizgiye inen Mustafa arka direğe yerden çevirdi, Rashica boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

45+7 Adana Demirspor, Arda Okan'ın golüyle farkı bire indirdi. Nabil Alioui'nin sol çaprazdan yaptığı vuruş üst direkten döndü, seken topu Arda Okan kafayla tamamladı. İlk olarak pozisyon için ofsayt bayrağı kaldırılsa da VAR'ın uyarıyla gol geçerli sayıldı.

İlk yarı bu golle sona erdi. Beşiktaş 2-1 Adana Demirspor

İKİNCİ YARI BAŞLADI

45' İkinci yarı Adana Demirspor'un başlama vuruşuyla başladı. Beşiktaş 2-1 Adana Demirspor

59' Adana Demirspor'da Maestro'nun ceza alanı dışından çektiği sert şutu kaleci Ersin, kornere çeliyor.

62' Beşiktaş Ciro Immobile'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi. Sağ kanattan Rashica'nın arka direğe yaptığı orta, savunmadan sekmesine rağmen arka direğe açıldı, Immobile müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.

72' Beşiktaş'ta Rashica ve Immobile oyundan alınırken yerlerine Arroyo ve Joao Mario girdi.

83' TÜPRAŞ Stadyumu'nda bir gol daha geldi. Joao Mario ile Beşiktaş farklı 3'e çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına giren Mario, Rafa'nın asistini ağlarla buluşturmasını bildi.

86' Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığını atlatan takım kaptanı Necip Uysal, Emrecan Terzi'nin yerine oyuna dahil oldu.

90' Karşılaşma sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi