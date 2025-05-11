Yeni Malatyaspor, 1. Lig Tarihine Kötü Bir Rekorla Geçti

Yeni Malatyaspor ile birlikte bu sezon Adanaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve MKE Ankaragücü de bir alt lige düşen takımlar arasında yer aldı.

Süper Lig’de daha önce beş sezon mücadele etmiş olan Malatya temsilcisi, 2016-2017 sezonunda yükseldiği 1. Lig’den ilk kez düşmüş oldu. Bu sezon çıktığı 38 maçın tamamını kaybeden (1’i hükmen) Yeni Malatyaspor, yalnızca 14 gol atarken kalesinde 153 gol gördü. Puan silme cezaları nedeniyle sezonu -21 puanla kapatan ekip, hem ligi eksi puanla bitiren ilk takım oldu hem de 1. Lig tarihinde en fazla gol yiyen takım unvanını elde etti.

Daha önce galibiyet alamadan sezonu tamamlayan takımlar arasında 1982-1983’te Tirespor, 1999-2000’de Darıca Gençlerbirliği ve 2018-2019’da Kardemir Karabükspor yer almıştı. Bu ekiplerden Tirespor 9, Darıca 1, Karabükspor ise 3 beraberlikle sezonu bitirmişti. Kardemir Karabükspor da tıpkı Malatyaspor gibi ceza puanları nedeniyle ligi puansız tamamlamıştı.

2000-2001 sezonunda ise Ankara ASAŞ (şimdiki adıyla Hacettepe), lig başlamadan çekilerek maçlara çıkmamış, bu nedenle rakiplerine hükmen galibiyet verilmişti.

ADANASPOR’UN İKİNCİ DÜŞÜŞÜ

Süper Lig geçmişinde 22 sezon yer almış olan Adanaspor, daha önce 2004-2005 sezonunda yaşadığı 1. Lig’den düşme talihsizliğini bu sezon ikinci kez yaşadı. 2019-2020 sezonunda da küme düşme hattında yer almasına rağmen, o dönem ligden düşme uygulanmamıştı.

ŞANLIURFASPOR’DAN BİR AYRILIK DAHA

Daha önce 1984-1985, 1989-1990 ve 2016-2017 sezonlarında 1. Lig’e veda eden Şanlıurfaspor, bu sezonla birlikte ligdeki 4. düşüşünü yaşadı.

MKE ANKARAGÜCÜ YİNE TUTUNAMADI

Daha önce 2012-2013 sezonunda 1. Lig’de tutunamayan MKE Ankaragücü, 2017-2018'de geri döndüğü bu ligden ikinci kez düştü. Başkent ekibi geçtiğimiz sezon Süper Lig'den de düşerek üst üste iki sezonda iki lig gerilemiş oldu.

Kaynak: AA