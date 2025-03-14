Buse Naz Çakıroğlu Finalde!

52 kiloda mücadele eden Avrupa, Dünya şampiyonu ve iki Olimpiyat gümüş madalyası bulunan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Sırp Dragana Jovanovic'le karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk ve ikinci rauntlarını 5-0 alan Buse, üçüncü rauntta ringi rakibine adeta dar etti.

Sırp Jovanovic karşısında üç defa saydırmasına rağmen hakem maçı devam ettirme kararı alırken, şampiyona teknik delegesi maça müdahale etti. Bu müdahalenin ardından maç hakem kararı ile sonlanırken, Buse bu galibiyetle birlikte finale yükselen taraf oldu.

Buse Naz, finalde altın madalya için yumruk sallayacak.

Kaynak: DHA