Bursaspor'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yollarını ayıran Bursaspor Kulübü, futbol sorumlusu olarak Özer Hurmacı’yı takımın başına getirdi. Hurmacı, aynı zamanda profesyonel futbol hayatına da yeşil-beyazlılarda devam edecek.

Son Güncelleme:
Bursaspor'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Bursaspor Kulübü, İsmail Ertekin’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özer Hurmacı’yı getirdi.

Yeşil-beyazlılar, 36 yaşındaki Hurmacı'yı hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcu olarak değerlendireceğini belirtti.

"KULÜBÜMÜZE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Bursaspor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.

Bursaspor'ın yeni teknik direktörü belli oldu! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bursa Bursaspor
Son Güncelleme:
Ter kokusuna kesin çözüm. Saatlerce uzak tutuyor Ter kokusuna kesin çözüm. Saatlerce uzak tutuyor
Türkiye Euro2024'e galibiyetle başladı; Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti Türkiye Euro2024'e galibiyetle başladı; Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti
Tuvalet tıkanıklığı sorununu birkaç dakikada bu yöntemle çözün! Tuvalet tıkanıklığı sorununu birkaç dakikada bu yöntemle çözün!
Julio Cesar, hakkındaki iddiaları yalanladı! Julio Cesar, hakkındaki iddiaları yalanladı!
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'tan sözleşme ve Beşiktaş açıklaması Jorge Jesus'tan sözleşme ve Beşiktaş açıklaması
Ermenistan taraftarı, İstiklal Marşı'nı ıslıkladı Ermenistan taraftarı, İstiklal Marşı'nı ıslıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu! AKP'den maaş ve bayram ikramiyesi oyunu!
'İkinci tur' senaryosu dikkat çekti: Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler? Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler?
Endişeler artıyor: Dolar/TL'de 'durgunluk' korkusu! Dolar/TL'de 'durgunluk' korkusu!
Selçuk Geçer, dolarda zincirlerin kopacağı seviye için tarih verdi Selçuk Geçer, dolarda zincirlerin kopacağı seviye için tarih verdi
Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?