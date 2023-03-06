Bursaspor-Amedspor karşılaşmasındaki saldırılar ve provokasyonlar hakkında 10 gözaltı

Amedspor karşılaşması öncesinde Bursasporlu taraftarların futbolculara saldırısı ve tribünlerde açılan ırkçı pankartlar hakkında 10 kişi gözaltına alındı. Tüm saldırılara rağmen maçın tatil edilmesi tepkilere neden oldu.

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Bursaspor-Amedspor karşılaşmasındaki saldırılar ve provokasyonlar hakkında 10 gözaltı

Bursaspor maçına depremin yıkıma neden olduğu Diyarbakır'dan gelen Amedsporlu futbolculara antrenman sırasında ve karşılaşma sonrasında soyunma salonunda fiziki saldırıda bulunuldu. Karşılaşma öncesinde Amedspor'a yönelik ırkçı çağrılar yapılmıştı.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 25’inci haftasında Bursaspor'a konuk olan Amed Sportif Faaliyetler’i oyuncularına ve taraftarlarına yapılan saldırılar ile tribünlerde açılan pankartlara ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23'üncü haftasında Bursaspor ile Amedspor arasında dün 14.00'te başlayacak olan karşılaşma öncesi sahada saldırı yaşandı.

Tribünlerde eski MİT'çi ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım ve ‘beyaz toros’ pankartları açıldı, sahaya bıçak ve kurşun atıldı.

Bursaspor karşılaşması boyunca Amedsporlu futbolculara saldırıBursaspor karşılaşması boyunca Amedsporlu futbolculara saldırıSpor

TARAFTAR SAHAYA İNDİ

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarları sloganlar atmaya başladı. Sahaya çıkan Bursasporlu oyuncuların Amedsporlu oyuncuların üzerine yürüdüğü görüldü. Saldırıyı çevik kuvvet polisleri ayırmaya çalıştı.

Olay sonrası her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe ve fişekler atıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, pankartlara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Karşılaşmadan önceki gün gece saatlerinde yine bir grup Bursaspor taraftarı, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlar atmış, Mehter Marşı çalmıştı. Havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

 
 
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