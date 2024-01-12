Bonucci ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı

Sarı lacivertlilerin yeni transferi Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı.

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Bonucci ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Leonardo Bonucci de antrenmanda yer aldı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarı yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

Kaynak: İHA

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Fenerbahçe Süper Lig Leonardo Bonucci
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