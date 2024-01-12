Beşiktaş, Oleksandr Tilte'yi transfer etti!

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, yeni bir tansfere imza attı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kraynalı oyun kurucu Oleksandr Tilte'yle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Beşiktaş, Oleksandr Tilte'yi transfer etti!

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Ukraynalı oyun kurucu Oleksandr Tilte'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Oleksandr Tilte'ye Beşiktaş Safi Çimento'ya 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

Beşiktaş, Oleksandr Tilte'yi transfer etti! - Resim : 1

Oleksandr Tilte kimdir?

1995 yılında Ukrayna’da dünyaya gelen 198 cm boyundaki orta oyun kurucu Oleksandr Tilte, son olarak Polonya’dan KGHM Chrobry Glogow kulübünde forma giydi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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