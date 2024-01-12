Gaziantep FK'de Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak Gaziantep FK, hazırlıklarını sürdürdü.

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Gaziantep FK'de Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakikada sürdü.

Isınma ve orta-şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

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