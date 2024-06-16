Bir isim A Milli Takım'ın kampına veda etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın çalışmalarına katılmak için Almanya'da bulunan Serdar Saatçı kamptan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere Polonya'dan Almanya'ya gelen kafileye dahil edilen Ümit Milli Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımımızın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA