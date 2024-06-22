Beşiktaş'tan transfer dedikoduları hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, basında çıkan transfer haberleri ile ilgili açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş taraftarları doğru haberleri Beşiktaş Kulübünün resmi kanallarından öğreneceklerdir" denildi.

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Beşiktaş'tan transfer dedikoduları hakkında açıklama

Yeni sezon kadro yapılanması hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'tan basında çıkan transfer haberleri ile ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Transfer sezonu nedeniyle medyada bazı haberlerin çıkması son derece doğal olmakla birlikte, daha resmi olarak transfer bile başlamadan bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir. Beşiktaş taraftarları doğru haberleri Beşiktaş Kulübünün resmi kanallarından öğreneceklerdir" denildi.

"ÖNEMLE HATIRLATIRIZ"

Açıklamada, "Sosyal medyada ortaya atılan kurgu olduğu çok açık, spekülatif, mantık sınırlarını zorlayan, olumsuz algı oluşturan bu tip haberlere itibar edilmeden taraftarlarımızın resmi kanallarımızı takip etmelerini önemle hatırlatırız. Yeni sezon kadro hazırlıklarımız planlandığı gibi itinayla yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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