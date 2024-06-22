Kritik maç öncesi takım değerleri karşılaştırıldı: Türkiye mi, Portekiz mi?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu akşam Türkiye ile Portekiz F Grubu müsabakasında karşılıyor.

Almanya'nın Dortmund şehrinde oynanacak maçta ilk düdük TSİ 19.00'da çalacak. Bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldiğimiz Portekiz'e karşı resmi maçlarda hiç galibiyet elde edemedik.

PORTEKİZ'İN PİYASA DEĞERİ 1 MİLYAR EURO

Kritik maç öncesi takım değerlerine bakıldığında futbola yaptıkları yatırımlarla milli takım düzeyinde Portekiz'in piyasa değeri 1 milyar Euro'yu aştı.

Ülkenin yetiştirdiği birçok futbolcu dünya klasmanında boy gösteriyor ve yüksek bonservis bedelleri elde ediyor. Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bruno Fernandes gibi isimler Portekiz'in değerini artırıyor.

A MİLLİ TAKIMIN PİYASA DEĞERİ

A milli futbol takımımızın piyasa değeri 325 milyon Euro civarında. Türkiye milli takımında Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü gibi isimler öne çıkıyor.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu şöyle:

- Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

- Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

- Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

- Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

TÜRKİYE İLE PORTEKİZ'İN NÜFUSU

Yüzölçümü 92 bin 152 kilometrekare olan Portekiz, toprak büyüklüğü olarak bizden 8,5 kat daha küçük. Son sayımlarda Portekiz'in nüfusu ise 10 milyon 223 bin 997 olarak ölçüldü. Türkiye'nin nüfusu ise 86 milyona yaklaşıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem