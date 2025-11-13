Rafa Silva’dan Beşiktaş’a Şok Hamle! İzin İstedi…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Rafa Silva’nın ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi’ye kadar izin istediğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun kulüpteki geleceği ve Futbol A Takımı’nın gündemindeki diğer konuların ele alınacağı bir basın toplantısının da planlandığı bildirildi.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir. Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.”

Kulübümüzden Bilgilendirme



ANTRENMANI KAÇIRDI

Beşiktaş’ta Rafa Silva, bugün yapılan antrenmanda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle son oynanan Antalyaspor maçında forma giymeyen futbolcunun antrenmana katılmaması, ilerleyen günlerdeki gelişmeler açısından merak uyandırdı.

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Rafa Silva hakkında son dönemde dikkat çeken bir başka iddia ise futbolu bırakabileceği yönünde. Arabistan’ın Al-Ahli kulübünün ilgisi olduğu belirtilen futbolcu için henüz kulübe resmi bir teklif ulaşmış değil.

Kaynak: Haber Merkezi