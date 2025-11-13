Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'nda Şampiyon

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda büyük bir heyecan yaşandı. Kadın Milli Voleybol Takımı, final maçında Azerbaycan’ı 3-0 yenerek turnuvayı altın madalya ile tamamladı.

Final mücadelesi Riyad’daki Boulevard SEF Arena’da gerçekleşti. Ay-yıldızlı ekip, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek rakibine şans tanımadı. Müsabaka toplam 64 dakika sürdü ve setler sırasıyla 25-14, 25-20 ve 25-18 olarak sonuçlandı.

SETLER BOYUNCA BASKIN OYUN

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, özellikle ilk sette rakibine büyük fark atarak maça hızlı bir başlangıç yaptı. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı ekip, üçüncü sette rakibin direncini kırarak maçı 3-0 kazanmayı başardı.

Maçta Türkiye’yi Dilay, Ayşe, Berka, Defne, Aslı, Deniz, Selin (L) ve yedekler Ege Melisa, Eda, Liza temsil etti. Azerbaycan’da ise Kondratyeva, Pavlenko, Imanova, Stepanenko, Baidiuk, Abdulazimova, Guluyeva (L) ve yedekler Burkova, Karimova sahadaydı. Maçı Suriye’den Hachem Maisaa ve Mısır’dan Elrahim Naglaa yönetti.

ALTIN MADALYA GURURU

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki voleybol finalinde gösterdiği etkili performansla şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla Kadın Milli Takım, altın madalyayı ülkeye kazandırmış oldu.

