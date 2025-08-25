Beşiktaş’tan Dev Sermaye Hamlesi!

Beşiktaş Kulübü, şirketin kayıtlı sermaye tavanını 6 milyar TL’den 21.8 milyar TL’ye yükseltti.

Beşiktaş’tan Dev Sermaye Hamlesi!
Beşiktaş, kayıtlı sermaye tavanının 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yönetim Kurulu’nun 15 Ağustos 2025 tarihli toplantısında alınan kararla birlikte, şirket esas sözleşmesinde değişikliğe gidilecek. Yapılacak değişiklik, ilk genel kurulda hissedarların onayına sunulacak.

Bu hamle, kulübün önümüzdeki yıllarda finansal manevra alanını genişletme ve yatırım süreçlerini hızlandırma planlarının önemli bir adımı olarak görülüyor.

SPK ONAYINDAN SONRA BAKANLIĞA GİDİLECEK

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi: "Mevcut sermaye tavanımız, çıkarılmış sermayeye eşitlendiği için güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir. SPK onayının ardından Ticaret Bakanlığı’na başvurumuzu yapacağız."

Etiketler
Beşiktaş
