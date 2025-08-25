Fenerbahçe'nin Kasasını Yusuf Akçiçek Dolduracak! İtalyan Devi Kesenin Ağzını Açtı
Fenerbahçe'nin altın çocuğu Yusuf Akçiçek'e İtalyan ekibi Inter'den dev teklif geldi. Fenerbahçe ilk teklifi reddetti.
İtalyan devi Inter, Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe ilk teklifi reddetti.
A Spor’da yer alan habere göre, Inter, Yusuf Akçiçek için 17 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Bu transferden 20 milyonun üzerinde bir teklif bekleyen Fenerbahçe ilk öneriyi yetersiz buldu.
Inter’in Yusuf için bir teklif daha yapması bekleniyor.
Kaynak: A Spor
