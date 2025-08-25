Fenerbahçe'nin Kasasını Yusuf Akçiçek Dolduracak! İtalyan Devi Kesenin Ağzını Açtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalyan devi Inter, Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe ilk teklifi reddetti.

A Spor’da yer alan habere göre, Inter, Yusuf Akçiçek için 17 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Bu transferden 20 milyonun üzerinde bir teklif bekleyen Fenerbahçe ilk öneriyi yetersiz buldu.

Inter’in Yusuf için bir teklif daha yapması bekleniyor.

Kaynak: A Spor