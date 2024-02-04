Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi sakatlık şoku

Siyah beyazlılarda Omar Colley'in sakatlığından ötürü Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi sakatlık şoku

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Gambiyalı futbolcu Omar Colley, rahatsızlığı nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki stoperin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle futbol takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: AA

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