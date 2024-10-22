Beşiktaş'ta Şok Sakatlık! Derbiyi de Kaçıracak

Avrupa sahnesinde Lyon ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok'tan kötü haber geldi. Mert'in hem Lyon hem de Galatasaray maçlarını kaçırması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Şok Sakatlık! Derbiyi de Kaçıracak

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta UEFA Avrupa Ligi’ndeki kritik maç öncesinde Mert Günok şoku yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan milli kaleci Mert Günok’un son durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Beşiktaş'ta Şok Sakatlık! Derbiyi de Kaçıracak - Resim : 1

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır"

Mert’in hem Lyon maçını hem de Galatasaray derbisini kaçırması bekleniyor.

Etiketler
Beşiktaş Galatasaray
Son Güncelleme:
Su Şişesilerinin Kapak Renkleri Ne Anlama Geliyor? Beyaz Kapaklı Şişelere Dikkat Su Şişesilerinin Kapak Renkleri Ne Anlama Geliyor? Beyaz Kapaklı Şişelere Dikkat
Çamaşır Makinesinin 1 Hafta İçinde Bozulacağını Gösteren 3 İşaret: Eğer Makineniz Böyleyse Şimdiden Geçmiş OIsun Çamaşır Makinesinin 1 Hafta İçinde Bozulacağını Gösteren 3 İşaret
A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın Avusturya ve Almanya Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın Avusturya ve Almanya Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu
Alperen Şengün'den Rekor Sözleşme! Hem Türkiye Hem NBA Tarihine Geçti Alperen Şengün'den Rekor Sözleşme!