Beşiktaş'ta Şok Sakatlık! Derbiyi de Kaçıracak

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta UEFA Avrupa Ligi’ndeki kritik maç öncesinde Mert Günok şoku yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan milli kaleci Mert Günok’un son durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır"

Mert’in hem Lyon maçını hem de Galatasaray derbisini kaçırması bekleniyor.