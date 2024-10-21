A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın Avusturya ve Almanya Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

THF Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda çalışmalarını sürdürecek olan Başantrenör Daniel Gordo Rios yönetimindeki Milli Takım, 4 Kasım tarihinde Cemal Kütahya Kamp Eğitim Tesisi’nde toplanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın Avusturya ile oynayacağı ilk maç Bregenz kenti Handballarena Rieden-Vorkloster’de saat TSİ 20.00’de başlayacak. 10 Kasım’da THF Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanacak Almanya müsabakası ise saat 17.10’da başlayacak.



A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın hazırlık kampı kadrosu şöyle:

Kaleci: Yunus Özmusul (Depsaş Enerji As), Enis Yatkın (Beşiktaş), Mehmet Emre (Nilüfer Belediye)

Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Depsaş Enerji As), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş)

Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş)

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Onur Ersin (Beykoz Belediyesi), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi)

Sağ oyun kurucu : Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş)

Sağ kanat : Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediye)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın (Beşiktaş)

Kaynak: İHA