Çaykur Rizespor’dan Galibiyet Pozu Paylaştı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Bodrum FK’nın konuğu oldu. Karşılaşma misafir ekip Çaykur Rizespor’un 83. dakikada Ghezzal’ın pasında Ali Sowe’un attığı golle 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmadan 3 puan alan Karadeniz ekibi soyunma odasına 10 puanla girdi. Yeşil-mavililer karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından galibiyet pozu paylaştı. Türkiye’nin tatil beldelerinden olan Bodrum’a methiyeler yazılan paylaşımda “Begonvillerle sarılı sokakları, birbirinden güzel koyları, uçsuz bucaksız mavilikleri bıraktık. +3 aldık dönüyoruz!” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA