Parkur Türkiye Şampiyonası Mersin’de Yapıldı

Parkur Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası’nın finali Mersin’de gerçekleştirildi. Şampiyonada 11 ilden 63 sporcu ter döktü.

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Parkur Türkiye Şampiyonası Mersin’de Yapıldı

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun 2024 faaliyet programında yer alan Parkur Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası Final Etabı, Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mersin Cimnastik Salonu’nda 18-20 Ekim arasında düzenlenen şampiyonada 11 ilden 63 sporcu, hız parkuru ve serbest parkur kategorilerinde mücadele etti.
Şampiyonada dereceye sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA

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