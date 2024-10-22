Alperen Şengün'den Rekor Sözleşme! Hem Türkiye Hem NBA Tarihine Geçti

Türk basketbol tarihinin en başarılı isimlerinden olan 22 yaşındaki Alperen Şengün, NBA'de top koşturduğu takımı Houston Rockets ile uzun vadeli bir kontrat için masaya oturdu. Taraflar, 5 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

ESPN'in aktardığına göre, milli yıldızın maksimum değerdeki anlaşmayla 185 milyon dolarlık bir kazanç elde edeceği öğrenildi. Kontratın detaylarında 1 yıllık oyuncu opsiyonunun bulunduğu da bildirildi.

Bu anlaşma, Türk spor tarihinde bugüne kadarki en yüksek meblağlı sözleşme olurken, NBA'de de Alperen Şengün, Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak uzatma kontratına oyuncu opsiyonu eklenen ilk oyuncu oldu.