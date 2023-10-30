Beşiktaş'ta Gaziantep maçı öncesi can sıkıcı iddia: Burak Yılmaz Rebic'i kovdu

Siyah beyazlıların çalıştırıcısı Burak Yılmaz'ın, disiplinsiz tavırları nedeniyle Ante Rebic'i antrenmandan kovduğu öne sürüldü.

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Beşiktaş'ta Gaziantep maçı öncesi can sıkıcı iddia: Burak Yılmaz Rebic'i kovdu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Karşılaşma bugün saat 20:00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Maç öncesi Beşiktaş'ı ilgilendiren önemli bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Serdar Sarıdağ, kendi youtube yayınında Burak Yılmaz'ın Hırvat futbolcuyu isteksiz tavırları nedeniyle antrenmandan gönderdiğini söyledi.

Yılmaz, "Haydi, çık idmandan" dediğini ve Ante Rebic'i gönderdiğini ileri sürdü.

HENÜZ GOLÜ YOK

2023-2024 sezonunun başında, İtalya Serie A temsilcisi Milan'dan transfer olan Hırvat futbolcu, Siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 9 maça çıkarken henüz gol veya asist katkısı veremedi.

Rebic'in sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında son buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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