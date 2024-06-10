Beşiktaş’ın transfer listesindeki oyuncularda son durum ne?

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’la anlaşıldıktan sonra oyuncu takviyesine yönelen Beşiktaş’ın transfer listesi netleşmeye başladı. Buna göre listede stoperler Mats Hummels, Gabriel Paulista ile Stefan Savic ve pivot santrfor Sebastian Haller var.

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Beşiktaş’ın transfer listesindeki oyuncularda son durum ne?

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un raporu doğrultusunda stoper arayışına hız verdi. Atletico Madrid ile yollarını ayıran Gabriel Paulista ve Stefan Savic transferde öncelikli isimler arasında.

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un raporu doğrultusunda dış transferde önceliğini stoper takviyesine veren Beşiktaş, Atletico Madrid ile yollarını ayırmaya hazırlanan iki isme öncelik vermişti.

İspanyol kulübü ile sözleşmesini yenilemeyen Gabriel Paulista’nın temsilcisiyle cumartesi gecesi İstanbul’da görüşen ve her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Brezilyalı yıldızı imza için İstanbul’a davet etti.

İmzalar bu hafta içinde atılacak.

HUMMELS’E BASKI

Aynı takımda oynayan, bonservisini eline alacak Stefan Savic’in yüksek maaş beklentisi ise transferdeki en büyük engel.

33 yaşındaki Karadağlı oyuncunun şartları, kendisini çok isteyen Van Bronckhorst’a iletildi. Siyah-beyazlılar Savic’teki çıkmaz nedeniyle ağırlığını bir kez daha Mats Hummels’e verdi. Dortmund’dan ayrılmaya hazırlanan 35 yaşındaki Alman stoper ile görüşmeleri bizzat Başkan Hasan Arat yürütüyor.

Mario Hermoso (28) ise yedekte tutuluyor.

HALLER

Pivot santrfor arayan Beşiktaş rotasını Sebastian Haller’e çevirdi.

Siyah-beyazlı yönetim, testis kanserini atlatıp sahalara geri dönen ancak zaman zaman sakatlık problemleri yaşayan Borussia Dortmund’lu futbolcunun detaylı sağlık raporlarını inceliyor.

Alman ekibi, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen yeni kadro yapılanmasında düşünmediği 29 yaşındaki Haller’in ayrılığında kolaylık sağlayacak.

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