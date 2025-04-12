Beşiktaş'ın Toplam Borcu Açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı başladı. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılan toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katılım sağladı.

Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları takdim edildi.

Divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tibariyle toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA