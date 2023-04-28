Aboubakar'ın Galatasaray’a golü bulunmuyor

Beşiktaş’ın başarılı santrforu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılarla Galatasaray’a karşı 2 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda gol sevinci yaşayamayan Kamerunlu futbolcu, pazar günü sarı-kırmızılı ağları ilk kez sarsabilmek için mücadele edecek.

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Aboubakar'ın Galatasaray’a golü bulunmuyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş’in, derbide ileri uçtaki silahları Aboubakar ve Cenk Tosun olacak. Özellikle ligde gösterdiği 7 gol, 1 asistlik performansla Cenk’ten sonra Kartal’ın en skorer oyuncusu olan Aboubakar, sarı-kırmızılılara karşı ilk kez gol sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

Beşiktaş formasıyla ligde Galatasaray’a 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 maçta rakip olan Aboubakar, henüz gol atma başarısı gösteremedi.
Vincent Aboubakar’ın toplam 132 dakika sahada kaldığı mücadelelerden Beşiktaş 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkarmıştı.

Kaynak: İHA

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