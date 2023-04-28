Kulüp başkanından dikkat çeken sözler: Hayatımda iki kez dolandırıldım, biri Ronaldo transferi

Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a rekor bir ücret karşılığında transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımında beklentilerin hayli altında kaldı. Al Nassr'ın bir çok kulvarda kupaya veda etmesinin ardından tepkiler büyümeye devam ederken, kulüp başkanından Ronaldo'ya dair oldukça ilginç bir açıklama geldi.

Al Nassr Başkanı Al-Muammar yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo transferinde dolandırıldığını açıkladı.

"RONALDO TRANSFERİNDE DOLANDIRILDIM"

Eldes Marque'de yer alan habere göre; Al Nassr Başkanı Al-Muammar, ArabiaNews50'ye şunları söyledi: "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü."

HOCASI İLE TARTIŞTI

Ayrıca teknik direktör Rudi Garcia'nın Portekizli yıldızla yaşadığı sorun nedeniyle görevine son verildiği iddia ediliyordu. Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla çıktığı 14 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.