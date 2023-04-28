Galatasaray bu sezon ligde İstanbul takımlarına yenilmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 10 müsabakada 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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Galatasaray bu sezon ligde İstanbul takımlarına yenilmedi

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde İstanbul takımlarına karşı 10 müsabakaya çıktı.

Galatasaray; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbulspor ve Ümraniyespor ile oynadığı maçlarda rakiplerine hiç yenilmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 10 mücadelede 9 galibiyet alırken, sadece Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Galatasaray, Dolmabahçe’de oynanacak derbide bu istatistiğini sürdürmek istiyor.

Galatasaray, Beşiktaş’ın 2016 yılında açılan stadı Vodafone Park’tan hiç galibiyetle ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar, bu şanssızlığını da kırmak için pazar günü sahaya çıkacak. Söz konusu statta ilk oynanan derbi 2-2 beraberlikle sona erdi. Daha sonraki 5 mücadelede de siyah-beyazlılar kazanan taraf oldu. Geride kalan 6 karşılaşmada Beşiktaş’ın 11 golüne, Galatasaray 3 golle karşılık verdi.

Kaynak: İHA

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