Beşiktaş'ın Peşinde Koştuğu Mats Hummels'in Takımı Belli Oldu

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve adı sık sık Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılan Mats Hummels ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Hummels’İn yeni adresinin çok yakında belli olacağını yazdı. Uzun süredir hiçbir takıma imza atmayan Hummels’in İspanyol ekini Real Sociedad’a tranfer olmak üzere olduğu belirtildi.