Sezon Yeni, Düzen Eski: Hakeme Devre Arasında Saldırı

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Hatayspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma 3-2 sona erdi. Karşılaşmayla ilgili yayıncı kuruluş Bein Sports’tan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, maçın hakemi Atilla Karaoğlan ile Antalyaspor cephesi arasında bir gerilim yaşandı.

Bein Sports sunucusu Cihan Erduran, Skor isimli programda maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ın Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’nin koruması olduğu iddia edilen bir kişi tarafından itildiğini söyledi.

Erduran, canlı yayında yaptığı açıklamada, görüntülerin Türk futbolunun zarar görmemesi için yayınlanmadığını belirterek, "Devre arasında Antalyaspor Başkanı Sayın Sinan Boztepe ve maçı hakemi Atilla Karaoğlan arasında, aynı zamanda Sayın Sinan Boztepe'nin koruması olduğu görülen bir beyefendinin de içerisinde bulunduğu, sayın maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın da o beyefendi tarafından itildiği bir görüntü var. Ancak bu görüntüyü size şu anda açıklıyorum ve açıklamakla yetiniyorum. Ligimizin marka değerinin marka değerinin zedelenmesinden artık an itibarıyla bugüne kadar yaşananlar zaten ortada. Bundan sonrasında ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz, bu görüntüleri sizlerle paylaşmıyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEN DERS ALINMADI

Geçen sezon da hakem Halil Umut Meler, saha içinde Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Hakem Meler’e saldırı kamuoyundan büyük tepki çekerken, dünya basını da bu saldırıya geniş yer vermişti.

Antalyaspor ile hakem Atilla Karaoğlan arasında yaşandığı iddia edilen olayın da geçmişten ders çıkarılmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.