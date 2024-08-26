Malik Karaahmet Aliağa'da

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Aliağa, Çankaya FK'dan forvet Malik Karaahmet'i kadrosuna kattı. Taraflar 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Malik Karaahmet Aliağa'da

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Aliağa Futbol Kulübü transferde daha önce anlaştığı Çankaya FK'dan forvet Malik Karaahmet'le 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya'da Karlsruher'de futbola başlayıp Galatasaray, Kırklarelispor, Düzcespor ve Nevşehir Belediyespor formalarını da giyen 24 yaşındaki Malik, geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak kadroda yer aldığı Kuşadasıspor'da 16 maçta 6 gol attı.

Kaynak: DHA

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